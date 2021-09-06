劉昊今辦發片《自定義》記者會。（捌拾貳拾娛樂提供）

歌壇新人劉昊（Ponzii）頂著伯克利音樂學院高材生光環，返台後自掏腰包80萬推出首張專輯《自定義Anti-Label》，年僅21歲的他不僅有10多年的大提琴演出經歷，高二更跳級進入伯克利進修更獲每年3萬美金獎學金補助，讓他對於古典及流行音樂駕馭自如。6日發片記者會上，「同窗」校友鹿希派到場站台，並送上「防疫三寶」體重機、耳溫槍、口罩，其中一項「體重計」讓劉昊又愛又怕，笑說：「在疫情期間難免有幾天會吃的比較放肆，常會一個禮拜不敢站上去，但同時它又是督促自己不要變胖的『好朋友』。」

會後受訪聊起和鹿希派的交情，劉昊笑稱自己的酒量比較好，私下鹿希派是很有想法的一個人，看起來高冷跩，相處後便發現他很好相處；劉昊笑說：「之前我們兩個在學校的一個party上遇到竟然大聊哲學相關的話題，聊天聊到大家都走光了，只剩我們兩個像老男人一樣猛聊人生哲學，還越聊越起勁。 」身為歌壇「前輩」的鹿希派常鼓勵劉昊不要害怕努力做好音樂，劉昊表示：「我一直在他身上學到要對自己音樂保持各種想法及信心，希望未來能有機會跟他一起在音樂上有合作，玩出一些火花。」

劉昊原名「劉亮延」，這次為了發片以新藝名「Ponzii劉昊」全新出擊，英文名Ponzii就是「胖子」的意思，他笑說：「因為當時剛回台的時候很胖，體重曾飆到95公斤，也常被叫胖子，與工作團隊討論後想說乾脆自娛娛人一下，就把英文名取為諧音Ponzii。」其實他之前為了減肥，耗時10個多月鏟肉21公斤，靠著一個禮拜重訓菜單搭配少許有氧，加上飲食控制和戒酒而成功瘦至他目前74公斤；此外，單身二年的他目前已有心儀對象，「追半年還在追，她應該有感覺吧，我們現在算是處於變熟的階段吧」。