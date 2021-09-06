台中市社會局感謝向上扶輪社社長莊子富（左），集結眾人之力造福弱勢學生。（盧金足攝）

民間社團與愛心人士配送愛心食物箱給太平區、大里區500戶中低收入戶家庭。（盧金足攝）

食物箱提供包子、水餃、義大利麵等冷凍食品，弱勢家庭不必擔心有斷炊之虞。（盧金足攝）

台中中央扶輪社社長楊琇惠也響應助弱善行。（盧金足攝）

受疫情衝擊，很多弱勢民眾生活雪上加霜，台中向上扶輪社與台中市府社會局聯手推動「中低收入戶學童與家庭暑期餐食照護計畫」，結合社友及善心人士，配送愛心食物箱給太平區、大里區500戶中低收入戶家庭，安頓600名弱勢學生生活，防疫送暖發揮愛的「食」力。

向上扶輪社社長莊子富表示，扶輪社助人的熱情好比豔陽，社友們花數天時間，頂著烈日逐一配送物資至弱勢家戶中，齊心分享愛，期待疫情期間大家都平安健康。

社會局長彭懷真感謝向上扶輪社登高一呼，主動與社會局洽接，集結眾人之力造福弱勢學生，太平區與大里區家中有3名以上學童及戶內人口較多的中低收入戶，領到的食物箱包括包子、水餃、義大利麵等冷凍食品，給予弱勢家庭更多關懷與溫暖，共度疫情考驗。

除了食物箱及時讓弱勢家庭不斷炊，社會局也針對經濟弱勢家庭推動服務方案，包括食物銀行和安心餐券，協助經濟暫時困難的家庭；對單親和弱勢家庭學童的課後照顧，推出「守護家庭小衛星」計畫。

此外，衛福部「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，以儲蓄帳戶模式，鼓勵低收入戶與中低收入戶家戶按月長期儲蓄，政府再以1比1方式相對提撥同額款項，為孩童累積未來教育及發展的第一桶金，減少貧窮代間循環問題，扶助弱勢家庭自立。

社會局表示，捐贈活動感謝台中向上扶輪社、貝佳實業董事長陳國信、立林長青事業總經理詹詠薇、施叔佑、台中文心扶輪社、國際扶輪3461地區總監薛秋雄、群祐機械董事長陳永豐、台中中央扶輪社社長楊琇惠、健新工程行董事長黃佳文愛心送暖，疫情壓力尚未平息，盼大家一起關心、支持經濟弱勢家庭。