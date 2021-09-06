高雄6日並無新增本土確診個案，但卻傳出有5名境外移入確診案例，染疫5人均是台籍貨櫃輪的船員，在輪船準備離港前夕，一名菲籍船員出現發燒症狀，全船人員經過採檢，共有5人確診，CT值分別為13至22之間，具高傳染力，目前高市府已將染疫5人收住醫院隔離治療，並匡列7名密切接觸者。

高市府衛生局說明，5日夜間接獲中央通報，某貨櫃輪近期14日內曾航往日本港口停留，並於5日凌晨1時靠泊於高雄港80號碼頭，該船原定當日晚間離港航往新加坡，但卻有一名菲籍船員出現發燒症狀，經船方自行快篩檢驗全船22名船員，發現共有4人快篩呈現陽性反應。

衛福部疾管署高屏區管制中心獲報後，立即派員登船疫調，發現4名快篩陽性個案分別是2名本國籍船員、2名外國籍船員，初步疫調4人於9月2日至5日陸續發病，另有1名本國籍船員快篩陰性但出現發燒症狀，5人安排送醫後採檢PCR陽性確診，目前初步匡列引水人、離船船員、現場作業員等密切接觸者共7人。

高市府衛生局表示，5名確診船員皆並未進入社區，目前均已收住醫院隔離治療，其餘17名船員隔離於獨立艙房，後續將安排後送集中檢疫場所，船隻已由交通部航港局限制出港，該船停靠的碼頭配合防疫措施也暫緩相關作業，後續將調閱船隻30天內的醫療日誌，進一步釐清可能的感染風險。