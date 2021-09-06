台南首邑縣城隍廟６日在鬼門關日舉辦大拜拜。（程炳璋攝）

廟方放回公告、審問兩塊木牌後，城隍爺即重新升堂執事。（程炳璋攝）

台南市各廟宇自農曆7月起，每天接力普渡好兄弟，最後1天鬼門關大普渡交給北區首邑縣城隍廟負責，廟方今年約有300盆供品祭拜，晚間子時一到，就會在門口掛回「放告」、「審問」兩塊木牌，象徵城隍爺重新執事辦公。

台南首邑縣城隍廟主祀城隍爺，另供奉地藏王菩薩，每年農曆7月第1天，廟方就會將「放告」、「審問」兩塊木牌收起，象徵暫停辦公，讓好兄弟享受1個月。

台南市各廟宇聯繫，整個農曆7月每天都有寺廟負責辦普渡，祭拜好兄弟，但最後一天一定交給北區首邑縣城隍廟，這天也是地藏菩薩佛誕日，廟方除了普渡好兄弟，同時祭拜地藏菩薩。

台南市6日正逢鬼門關，廟方大普渡，共有300盆供品，並找歌仔劇團表演，傍晚找法師念經「化食」給好兄弟享受，晚上由廟內幹部團拜，信徒在此時可跟著祭拜。

廟方6日晚間11時將「放告」、「審問」兩塊木牌放回廟門口，象徵城隍爺重新升堂辦公，各路往生的冤魂可來報到申冤，廟方擲筊後準備收拾供品關門，送好兄弟回家。