對於鹽埕地區排水問題，高雄市政府履行承諾，經水利局積極向中央爭取經費及趕辦各項治水工程，水利局已獲內政部營建署同意補助3600萬元，正在辦理七賢抽水站設備更新工程，該工程於今年1月初開工，預計9月中旬完工。

高雄市長陳其邁於去年帶領水利局團隊，會同當地立法委員、議員及里長多次視察鹽埕地區排水問題，承諾改善治水工程。

目前，水利局已獲內政部營建署同意補助3600萬元，其中，高市府自籌792萬元。七賢抽水站設備更新工程已經於今年年1月初開工，預計9月中旬完工，安裝期間正逢汛期，依然保持抽水能量，做好防汛整備。

水利局說，今年6至8月豪雨及烟花、盧碧颱風期間，已驗證七賢抽水站可有效改善當地淹水問題。

由於鹽埕區屬低漥地區，箱涵排水均受愛河潮汐影響，無法重力排出，須依賴鹽埕區內七賢、新樂等4處抽水站進行抽排作業，其中，七賢抽水站設備功能提升工程，改善經費包含老舊發電機設備更新及新增小型沉水式抽水機，提升總抽水量至每秒9.6噸。

至於新設小型抽水機組，可降低該抽水站起抽水位，並於豪雨、大雨來臨前，啟動預抽機制以排空降低市區箱涵水位，避免去年鹽埕區府北里、七賢二路、大公路等地點再淹水。

此外，昨晚高雄路竹與前鎮等地區下豪雨，有前鎮區的居民反映，中華五路底與凱旋路交叉路口一帶淹水，由於此路是草衙居民回家的必經之道，希望市府能改善。水利局說，中華五路部因為強降雨，側溝無法負荷所致，未來會研擬改善方案。