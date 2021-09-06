八大綜合台《WTO姐妹會》本週三（8日）最新一集談論各國人的罩門，主持人莎莎表示：「害怕時，就該勇敢面對，真的過不去，再找專家或醫師幫忙。」自曝有一套轉念方式來對抗恐懼，並舉例「像有時候洗澡沒熱水的話，我會假裝自己在游泳池，因為游泳池有時候也是冷水，就讓自己洗一洗趕快出去就好。」主持搭檔郭彥均認為莎莎想法「很正面」，隨即追問：「如果是有人偷看妳洗澡，或是妳在家裡看到鬼的時候呢？」聽到這無厘頭的問題，莎莎笑說：「洗澡被偷看就假裝我是在錄影拍A片，但家裡看到鬼的話，我會再往前看清楚一點！」

節目邀請各國新住民分享最害怕的事，大家紛紛表示來台灣後最害怕地震外，還有無所不在的蟑螂。來自美國的左右，開玩笑形容台灣蟑螂「沒禮貌」，因為美國蟑螂不會爬到人身上，來到台灣後，他遭遇多次被蟑螂襲擊的經驗，他苦笑說：「有一次騎自行車，蟑螂飛到我的腿上，害我嚇得跌倒，但最丟臉的是旁邊有一大堆的阿嬤們都看到了，還笑了出來。另一次是在我家陽台，突然有一隻蟑螂飛到我的臉上就算了，後來還跑到我的衣服裡，我只好請牠出來。」對此，莎莎表示：「如果我遇到蟑螂停在我身上，我會假裝是蝴蝶趕快拍掉，想像是蝴蝶停在你身上你會生氣嗎？反而代表你是很漂亮的花喔。」

另外，來自日本的Kyoda則分享日本人害怕說英文而登上國際新聞。他說，報導指出在日本某個知名的觀光景點，因櫃台人員不敢開口說英文，為了不想失去工作，只要遇到外國人時，就直接給免費門票，經過統計，約有16萬的外國人因此免費入場，也因此該園區損失慘重。想不到，郭彥均立刻舉手表示自己曾受惠過，「記得2016年我去過那裡，真的沒有付錢，但2019年去的時候就有付費，我還想說，以前不是不用付？為什麼這次要付？!」瞬間恍然大悟，馬上遭眾人虧：「還錢來！」