農委會防堵非洲豬瘟，宣布9月禁止以廚餘養豬；南投縣長林明溱指示加強稽查，守住養豬場防線，並請養豬場配合停用廚餘，民眾不要購買來源不明肉品，可疑肉類產品要丟垃圾車，不要放入廚餘桶，避免成為防疫破口。

農業處長陳瑞慶在縣務會議中表示，國內查獲越南肉品走私案後，該處立即會同警察局、衛生局與環保局，啟動相關應變措施，展開上下游清查、廚餘養豬場查核、食品衛生稽查並停止廚餘進入養豬場，移除公開場所放置的廚餘桶。

目前，南投縣內34家廚餘養豬場已完成查核，並鼓勵養豬場改用飼料餵豬，如於9月1日至9月30日暫停使用廚餘餵豬期間，違反規定者最高裁罰300萬元，民眾提出檢舉，獎金最高120萬元；因此，請縣內養豬場務必配合中央政策，切莫心存僥倖，以免受罰。

陳瑞慶也指出，符合環保機關廚餘再利用檢核資格者，在9月暫停使用廚餘期間，使用飼料餵飼豬隻，可向當地鄉鎮公所提出申請，由縣府審核，每頭豬可獲飼料差額補貼500元，如全場放棄以廚餘餵飼改用飼料，每頭豬可獲轉型補助2500元，申請補助頭數，則依廚餘再利用檢核的總數量換算為準。

環保局長方信雄表示，目前，南投縣13鄉鎮市，每天產生的廚餘約40到50公噸，數量並不是很多，因此，即使不用於飼養豬隻，去化也不會是問題，例如竹山鎮清潔隊就以廚餘製造堆肥，還有民間的有機農場也會利用廚餘做肥料；或者將廚餘瀝乾進掩埋場、送焚化爐處理。