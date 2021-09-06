大專院校從13日起陸續開學，教育部在9月2日已將「大學開學後防疫指引」送交指揮中心審核。教育部高教司長朱俊彰今天表示，學校必須符合6大條件才可以進行實體課程，否則就以線上教學為主。

朱俊彰表示，大學開學後，學校為學生健檢，可以將快篩或PCR檢測納入，但這不能和入學資格或就學權益相掛勾。也就是，學校可以為學生進行快篩或PCR檢測，但不能因為他們拒絕檢測，就不讓他們註冊入學。

朱俊彰說，大學開學後若要採實體授課，必須同時符合下列六個條件：一、室內必須80人以下；二、可以維持人與人之間1.5公尺的社交距離；三、教室內必須是固定座位、固定成員；四、落實點名；五、師生全程戴口罩；教室必須通風且定時清消。

至於教室課程以外的集會或活動，朱俊彰說，學校必須對師生進行健康監測，包括進校園要量體溫、實聯制、戴口罩及環境清潔消毒等；另餐廳及宿舍，也必須依照衛福部既有的規定辦理，例如宿舍要有門禁管制，然後進入的人要量體溫、戴口罩等。

許多大學老師抱怨打不到BNT疫苗？教育部表示，從7月起就鼓勵大學老師上「公費疫苗預約平台」登記，以現在的疫苗供應量來說，年輕教師也可以預約到AZ疫苗。