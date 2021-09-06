蔡英文表示不論是外購還是國產，各廠牌的疫苗都已經陸續到位。（取自蔡英文臉書）

波蘭捐贈的40萬劑AZ疫苗5日抵台後，蔡英文總統呼籲符合資格、還沒有接種疫苗的民眾盡快登記接種，同時她也呼籲民眾，收到疫情警示簡訊別驚慌，如果出現症狀就去篩檢，持續保持警覺，就能共同守住疫情防線。此事也在網路上引發網友熱議，許多網友對於蔡英文的說法並不認同，更有網友直言民進黨執政真的很瞎。

蔡英文5日在臉書上表示，波蘭捐贈的40萬劑AZ疫苗抵達後，我們透過COVAX機制採購的AZ疫苗，也在下午送來了41.04萬劑，她對這段時間所有努力催促疫苗交貨的政府團隊同仁表示感謝，並呼籲民眾，不論是外購還是國產，各廠牌的疫苗都已經陸續到位，也還會繼續增加，請符合資格、還沒有接種疫苗的朋友，盡快完成意願登記，並按時程預約接種，才能再把社會集體的防護力往上提升。

同時，蔡英文也說，這幾天很多人擔心國內疫情出現破口，請大家一樣要勤洗手、戴口罩、落實實聯制、保持社交距離，收到疫情警示簡訊也別驚慌，多留意身體狀況，如果出現症狀就去篩檢，持續保持警覺，就能共同守住疫情防線。

此事也在PTT上引發網友熱議，許多網友都對蔡英文這番話十分傻眼，「那你們就不要亂發啊」、「不用實名制一個個調出來發，發細胞簡訊？」、「請鄰居以火力掩護我」、「製造恐慌怪人民恐慌？」、「只會喊話還會幹嘛？」、「然後再來怪民眾鬆懈了是吧」、「民進黨執政真的很瞎耶」、「長輩嚇到，很搞笑的簡訊」。

有些網友則針對疫苗問題發難，「口號防疫，自購的國際疫苗在哪裡？」、「沒疫苗講啥屁話」、「乞到的疫苗終於送過來了，政績好棒棒」、「人民需要的真的疫苗呢？」。