網路發達時代，許多有心人士以各種手段向未成年誘騙不雅照，多數家長得知小孩受害，第一時間都是立即刪除與對方的對話記錄和影像，但基隆市警察局婦幼隊表示，將照片刪除不僅有礙案件偵辦，也難以追查加害人，若能保留紀錄，向iWIN網路內容防護機構申訴，不僅有利偵查，也能防範影像外流。

未成年被誘騙拍攝不雅照，問題層出不窮，2017年基隆一年連姓男子使用社群軟體，假冒經紀公司騙取未成年少女小美（化名）裸照，小美家人得知立即報警，另擔心女兒私密照外流，情急之下將所有與連男對話紀錄等證據刪除，讓案情一度陷入膠著，所幸小美友人當時存有紀錄，才讓連男罪行曝光。

基隆市警察局婦幼隊組長林彥宇指出，家長若遇到孩子私密照外流問題時，切記不要將照片刪除，與加害人的對話紀錄也必須留下，皆是警方偵辦時的要件，他說，如果擔心私密照被外流，可以向iWIN網路內容防護機構提出申訴，會由專業人員在各大網站搜出外流影像，並全數下架。

iWIN網路內容防護機構，是由國家通訊傳播委員會邀請衛生福利部、教育部內政部警政署等單位共同籌設。婦幼隊警務員謝榕榕說，機構每年也會邀集偵辦人員分享經驗，討論保護兒少的方法，民眾可以放心使用。

最後，警方呼籲，網路誘騙兒少私密照有3大手法，切勿中招，第一製造假身分，冒充心儀對象索取私密照，或以愛為名要求裸照；第二以提供點數、虛擬寶物等有價物品換取不雅照，或佯裝模特兒經紀、外拍攝影師徵選模特兒等；第三威脅，聲稱手上握有被害人私密照為由，索取更多裸露照片。