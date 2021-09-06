環團舉辦全國氣候會議，討論台灣減碳的成效與目標，會中著重在政府提出2050淨零排放的新目標，要比原先設定的目標，加快一倍速度進行。國民黨立委陳以信痛批，政府過去五年減碳失敗，現在竟敢保證要加快速度進行，證明這個政府減碳根本只剩一張嘴

陳以信表示，檢視過去五年政府減碳成績單，顯示政府新目標只不過是畫大餅說大話，如果按照原目標設定，現在至少要已減少2％淨排放量，但最新數據反而還增加2.7％，政府不檢討過去五年減碳失敗的原因，現在竟敢保證要加快速度進行，證明這個政府減碳根本只剩一張嘴。

陳以信強調，台灣減碳成績在國際上遠遠落後，減碳執行面出大問題，蔡政府行政怠惰要負主要責任，馬政府執政時，在2015年7月推出首部溫管法，溫室氣體減量及管理法，提出2016至2020年的第一期階段管制目標。

陳以信說，2021至2025年的第二期管制目標，依溫管法第11條政府應在2019年提出，但蔡政府根本忘記這回事，現在第二期都已開始，新的管制目標都還不知在哪裡，還有溫管法第13條，也要求政府每三年提出國家報告，2018年6月環保署就提交行政院。

陳以信直言，第一次溫室氣體國家報告，第二次報告環保署應在今年6月提交，但現在已經九月，還是沒有看到報告，蔡政府連出份報告都可遲好幾個月，竟然還敢說大話要提前達標，令人不敢置信。

陳以信呼籲，蔡政府第一按時交功課，儘快公布第二期階段管制目標，並提交第二次溫室氣體國家報告，第二檢討成績不佳，第三提出因應措施，因應歐盟將制定碳關稅，政府制定我國政策與立法草案，協助國內產業永續轉型，為未來綠色成長奠定基礎。