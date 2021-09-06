因應人口結構逐漸走向高齡化而衍生的高齡生活照護需求，金管會開放功能性「保險契約轉換」，宏泰人壽為落實公平待客精神，站在訂約公平誠信原則，積極響應政策、持續推動「保單活化」，提供保戶得在不增加保費支出原則下，選擇以其原持有含死亡保障保單，轉換為其老年所需健康保險、醫療險或年金保險，以提升高齡生活品質。

宏泰人壽指出，增額終身壽險（不分紅保單）（NIA）及宏泰人壽宏偉增額終身壽險（不分紅保單）（NIG）有效契約的保戶，依據保單特性，保戶可選擇進行「同類型契約轉換」，將原本的保單轉為同性質的宏泰人壽宏觀人生終身壽險（不分紅保單）（WLA），或是採取「功能性契約轉換」的方式，轉為宏泰人壽瑪麗亞長期照顧終身保險（LTC），以支應高齡化可能衍生的長照、醫療需求。

此外，隨著國內疫情趨緩，逐步進入解封期，後疫情時代該如何規畫保障，已經成為不少人討論的話題。中壽(2823)表示，先前新冠肺炎襲擊國內最嚴重時，許多人短時間都突然面臨生活、工作上的改變，甚至親人離世，這一切讓保險的重要性更被彰顯，尤其壽險具有保障的功能，是人生必買保險之一，若能提早準備，再因應人生不同階段，持續檢視是否符合需求，不僅能添足保障，還有機會增加資產，達到多重效果。

以「中國人壽鑫美傳富美元利率變動型終身壽險－定期給付型」為例，就兼具「保障有功」、「財富有守」的特色，除了採美元方式計價，還提供6、10及20年的繳費年期，民眾可依自身需求選擇。

為讓保險回歸保障本質，中壽近年來積極推出各式保障型商品，符合不同族群的需求之外，也持續呼籲檢視保障的重要性，尤其後疫情時代保險規畫，更應首重保障持續不中斷。