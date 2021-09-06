幸福人壽前董事長鄧文聰的子女鄧任鈞、鄧任妤，認為有「民主聖地」美稱的「阿才的店」，遷址後仍繼續占用原本位於台北市仁愛路二段的舊址店面，提起民事遷讓房屋訴訟，要求「阿才的店」恢復租賃前的屋況。

台式熱炒店「阿才的店」，是早年黨外人士與學運世代經常聚集的的地點，因而被譽為「民主聖地」，最早位於台北市仁愛路二段巷內，2018年因都更搬到仁愛路二段26號，今年4月又在臉書粉專公告因法規問題要搬家，後在八德路二段上重新開幕。

雖然「阿才的店」已經遷址，但原仁愛路二段26號的店面所有人鄧任鈞、鄧任妤，仍對「阿才的店」提告請求謙讓房屋。台北地院今開庭，「阿才的店」目前的負責人劉家彰並未到庭，也沒有委任律師，鄧家子女的委任律師表示，先前已提出的出租時照片57張，對方今天無故不到庭，請求法官以一造辯論判決。

不過，因書狀送達地址是仁愛路二段26號，但「阿才的店」已沒有在該地點營業，法官無法確認是否已合法送達，要求鄧家子女的律師確認目前營業地址並重新陳報，庭末諭知本件候核辦。