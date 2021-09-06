高雄某醫學中心一名已婚研究助理人夫，不顧妻子在同辦公室上班，竟然與一名女同事發生不倫戀，正宮發現2人姦情後，除了向醫學中心舉報，並對女助理提告求償40萬元，但橋頭地院一審認為正宮證據不足判決敗訴，正宮不服上訴，截圖丈夫與女助理露骨的Line對話，包括2人一起追偷情A片訊息「隔著螢幕我就很敢講」、「你真的是剛我抱的那一位嗎」等，由於證據明確，二審改判正宮勝訴，女助理需賠償3萬元確定。

正宮主張，他與丈夫結婚9年育有2子，2人均任職於高雄某醫學中心研究助理，前年發現丈夫與一名女助理，以LINE互傳曖昧訊息，9月4日晚上到女助理的家中待了2小時，同月17日還到對方家中過夜，氣的她到醫學中心向單位主管舉報，並對女助理提告求償40萬元。

女助理一審出庭時否認正宮的指控，辯稱人夫是到她住處看她養的兔子，到她家過夜是借宿客房，由於沒有發生性關係的明確證據，法官最終以證據不足為由，判決正宮敗訴。

據「自由時報」報導，正宮不服上訴，同時提出兩人露骨的line對話截圖證據，包括兩人曾一起追偷情A片「等你跟我一起看」、「隔著螢幕我就很敢講」等語，C男還稱「你真的是剛我抱的那一位嗎」…「越來越貪心想要」等。橋頭地院二審法官審理後判決正宮勝訴，女助理須賠償3萬元確定。