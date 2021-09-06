《康健雜誌》策畫2021「城市急救力大調查」，台東縣克服醫療資源不足等先天環境困難，拿下非六都組第3，其中在OHCA康復出院率更是打敗其他非六都城市奪得第1，縣長饒慶鈴表示，台東縣積極推動「1鄉鎮1高救隊」、「每部救護車即行動急診室」，希望在電光火石之間搶救民眾生命。

當不幸降臨時，到院前緊急救護就是急診室的延伸，台東縣政府表示，《康健雜誌》2021「城市急救力大調查」，從救護資源、救護能力、救護成果、識能教育等4大面向、17個指標，全面檢視各縣市緊急救護網的建置工作。

台東縣雖然幅員廣大、地形狹長、醫院又少，卻能超越多數西部城市拿下非六都第3名。在4個面向中，救護成果第2、救護資源和識能教育也分別有3、4名的好成績，其中OHCA康復出院率更是打敗其他非六都城市，拿到第1，即便與六都相比，也僅輸給新北市。

縣長饒慶鈴表示，上任後非常重視台東的救災救護，除了逐年陸續增補100名消防員，全縣也成立8支高級救護隊，透過更精進的高階救命專業，讓傷患在送達醫院前成功恢復心跳和呼吸。

饒慶鈴說，台東幅員廣闊，消防人員出勤往返路程遙遠且搶救過程時間長，但經搶救後到院存活率仍有近3成，全國排名第二。而目前在臺東外勤救災人員中，通過救助隊訓練者的比例達9成以上，為全國數一數二的高比例，大大提升台東的救災戰力。