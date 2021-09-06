今年年初上演散戶軋空事件，散戶在Reddit上集結成軍瘋買美國遊戲驛站（GameStop）、連鎖影院AMC，股票應聲大漲敗退空頭，然近期摩根大通分析師警告，散戶買股需求高到失控，股市可能出現「融漲（melt-up）」跡象，且這樣的漲勢通常並不持久。

《金融時報》報導，散戶投資人今年1月在Reddit上組織「散戶軋空大戰」，數以千計的散戶大量買進GME、AMC等歷來不太受歡迎的股票，硬生生將股價推上新高，讓空頭們損失慘重，摩根大通數據顯示，在這些所謂「迷因股」散戶交易狂潮的推升下，散戶淨買超在夏季達到空前的水位。

摩根大通分析師表示，散戶資金推升股市夏季持續走高，且也是股市持續上漲的主要動能；今年迄今，標普500指數上漲約20%，該銀行跨資產研究分析師Nikolaos Panigirtzoglou指出，「只要散戶交易量能維持下去，股市還繼續漲」。

不過該分析師警告，一旦這樣的散戶資金停止流動，則會看到大量資金的流出，尤其是股票型ETF，而這時就要擔心股市的情況，因為這也代表著散戶投資人對股市的態度發生了變化。

分析師認為，散戶交易近期加速的跡象，似乎更像是「融漲」，意味著這種漲勢持續時間相對不久；融漲是指，許多投資人踴躍搶進股市，僅因為見漲即買而已，並非股市有了基本面的改變，而這也將發生資產沒來由的大幅上漲，且在此之後，市場就會急遽回落，換言之，融漲的跡象非常的危險。