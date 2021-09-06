一名19歲的女網友發文，透露自己月領22K薪資，但每月扣掉房屋租金6千多元、孝親費5千元，再加上油錢、飯錢等，薪水僅可餬口，發文詢問網友究竟能如何提升賺錢能力呢？

女網友4日在社群平台《Dcard》工作板發文，透露自己戶頭目前只剩下131元，自高工畢業，就讀大學進修部維持半工半讀的生活，但目前找到的工作是傳統產業的機械繪圖，每月實領薪資只有22K。

原PO說，她因為學業與工作考量，必須在外頭租屋生活，但每月的薪資光是扣掉房租約6千元、孝親費約5千元，其餘部分再算上油錢以及飯錢就幾乎全部用盡，薪水只能剛好過活而已，但她想多存點錢，因此發文詢問網友究竟該如何提升賺錢能力呢？

文章曝光後，有位男網友氣憤回應，「先跟家裡父母溝通，有本事生，就要有本事養！不要養到能賺錢開始情緒勒索，自己要給家中零用錢也要懂得衡量，扣完基本薪資剩22k，換作我根本不會給。」

其餘網友也認為孝親費給太多，希望原PO能先衡量自身情況，「不要給孝親費那麼多，你根本負荷不了」、「先跟家裡商量孝親費的部分吧，以你的薪水來說，5000真的很多」、「孝親先緩緩，除非你爸媽真的必須靠你給的錢才能活下去」，還有網友誠心建議，「找薪水更高的」、「充實自己」。