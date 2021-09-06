台股今(9/6)日在台積電及鋼鐵人逆勢撐盤之下，終場小跌21.62點，收17495.3點。專家認為，現在電子股多頭重心在晶圓代工及封測產業，但是類股資金快速輪動，投資人必須注意籌碼流向。尤其聯電是近期盤面焦點，須慎防8月營收公布，是否為利多出盡。而目前中鋼的籌碼流向與聯電相同，都是法人買超、散戶出脫，似乎在複製聯電模式，有機會接棒聯電演出。

產業景氣傳雜音 台股短線操作難度增加

萬寶投顧蔡明彰強調，台股當前最大問題是量能退潮，從18034點歷史高點相對應的單日成交量6600億元，到現在3700億元，少掉近3000億元，不能完全解讀受新當沖警示影響，更深層的疑慮與經濟景氣放緩有關。

遠低於預期的美國8月非農就業報告提供有力的線索，新增就業人數僅23.5萬人，比預期少了50萬人，顯示Delta病毒正在減弱消費者支出及信心，最具指標的餐廳來客人數從今年夏天開始就逐漸減少，使得以餐飲為首的服務業，就業人數不增反減，爆冷的非農就業報告說明全球經濟火車頭的美國下半年經濟復甦將放緩。

大摩最新預測美國經濟增長在第三季將減速，主因政府各項刺激紓困計劃陸續到期及供應鏈的干擾，估計第三季GDP增速2.9％，遠低於上半年的6.5％。

美國非農報告不佳，對台股利弊參半，利多是聯準會縮減QE的時間往後延，台股資金行情仍可期待，在9～10月出現再次挑戰萬八。利空是部分產業第三季開始景氣反轉，並且第四季能見度不佳。

蔡明彰強調，景氣宛如潮水，現在看起來很好，但突然退潮，使得處於高檔的股價失去支撐。

面板就是例子，報價8月下旬大幅回檔後，9月上旬跌勢進一步擴大，32吋以上電視面板恐下跌15％，一個月之內跌幅吃掉近半年漲幅。

從週一盤勢來看，面板關鍵零組件的股價跌勢比面板雙虎友達(2409-TW)、群創(3481-TW)更重，因為面板雙虎從4月底最高點以來已腰斬，但面板關鍵零組件尚未報價反轉，面板零組件股價仍在抵抗，但晶圓代工漲價增加成本，面板跌價的骨牌效應，面板驅動IC設計恐在第四季開始跌價，週一聯詠(3034-TW)、矽創(8016-TW)、天鈺(4961-TW)、敦泰(3545-TW)等一線驅動IC跌幅大於面板雙虎，發出重要警訊。

蔡明彰認為，產業景氣傳出雜音，不僅使台股成交量萎縮，也使類股資金輪動的速度加快，短線操作困難度增加。

須留意遠距商機退燒

台股的產業集中於PC及智慧手機，零組件短缺及遠距商機減少，研調機構IDC預估今年PC出貨3.47億台，雖年增14.2％，但較三個月前預測的數字大減4％，因此宏碁(2353-TW)自4月下旬高點35.85元以來修正逾三成，目前已失守年線。

去年遠距商機盛行，股價曾一度大漲10倍，創158元天價的圓展(3669-TW)現在跌到50餘元，因為8月營收年減近5成，表示產業景氣急速反轉。再來，研調機構集邦科技(TrendForce)近日示警，下修今年智慧手機出貨增幅年增率由8.5％降至7.3％，市場或許擔心9月下旬蘋果iPhone新機發表後，將是智慧手機供應鏈的今年高點。

非蘋手機指標的聯發科(2454-TW)今年EPS上看60元，本益比15倍不高，但股價陷入整理，失守900元大關，聯發科7月營收已不再創新高，關注8月營收是否守住400億元。

聯電發布8月營收 小心利多出盡

蔡明彰強調，現在電子股的多頭重心全在晶圓代工及下游封測，可是類股資金快速輪動，投資人必須注意籌碼流向。

聯電(2303-TW)自8月20日低點54.4元，波段已漲升32％，外資買超37萬張是最大推手，投信跟進買超3萬張，聯電成法人最愛，可是散戶保守，融資餘額反而減少1萬張，上週五散戶終於忍不住跳進來，融資餘額大增3萬張，創近三個月最大增加數量。

蔡明彰指出，籌碼流向發生變化，很容易在聯電發佈8月營收時利多出盡，記住，當類股資金快速輪動，個股大漲，散戶進來，又發佈利多，往往是短期賣點。

蔡明彰強調，晶圓代工是台股現階段最重要主流，但不可能是永遠的多頭指標，市場同一方向的選股，這種擁擠的交易存在風險。

中鋼正在複製聯電模式

外資自8月以來買超最多的是聯電，其次是中鋼(2002-TW)，8月買超14萬張，創去年疫情低點以來單月最大，投信8月跟進買超中綱1.4萬張，9月來仍持續買超，但是散戶又不認同了，融資餘額自8月以來減少1萬張。蔡明彰指出，中鋼的籌碼流向與聯電相同，都是法人買超，但散戶出脫，似乎在複製聯電模式，只差外資陸續出具調高中鋼目標價的報告。

有學者專家擔心8月非農就業報告呈現停滯性通膨，蔡明彰認為，現在言之過早，但不得不防，一旦發生停滯性通膨，只有一種股票會漲，供需失衡，且美國大力推動基礎建設而受惠的鋼鐵、原物料。

值得注意的是，美國總統拜登在上週五發佈8月非農就業報告後，立刻呼籲國會盡快通過基建法案，以防止美國經濟放緩，如果9月21日FOMC，聯準會沒有宣佈縮減QE，而眾議院在9月底通過1.2兆美元基建法案，全球鋼鐵股有很大機會脫穎而出。

這次國際鋁價創10年高，使相關鋁生產商受惠最大，美國鋁業(AA)今年來股價大漲98％，中國鋁業(601600-SHA)大漲150％，而台股的大成鋼(2027-TW)才漲60％，西非幾內亞政變，幾內亞與澳洲並列對中國鋁土礦出口第一，黑天鵝效應將繼續推升國際鋁價。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。