新台幣匯價今天盤中升破27.6元，是否和美國FED偏鴿態有關？央行外匯局長蔡(火冏)民今天表示，FED縮表時間一般預測在年底並未改變，但上周美國非農就業數字受疫情影響不如預期，可能影響縮表的時間。縮表對美元的影響，可以從美債殖利率走勢來分析，一般認為年底美債殖利率將走升，對全球資金會有一定程度的影響；美債殖利率走升較有利美元升值和新台幣貶值。

對於央行是否有在今天拉尾盤作價？蔡(火冏)民表示，對於新台幣匯價一天的波動不做評論，每天變動是市場供需，不做單日說明。而大家關心的美國縮表對匯市影響，美國公債殖利率會牽動金融債資本移動，也會影響到通膨。央行若發現市場資金移動方向太大，才會調節，若不是很劇烈就不會進場。央行重視市場波動供需是否有相對平衡。

蔡(火冏)民指出，外資在8月盈餘匯出約34.74億美元，美元在8月升值0.49%。8月外匯存底投資運用收益是主要挹注外匯存底增加的因子。蔡(火冏)民也表示，聯準會主席在央行年會上的偏鴿言論，激勵外資在8月底反向買超台股，通常FED偏鴿是有利於科技股表現。

蔡(火冏)民分析，8月歐元、加幣、澳幣、英鎊分別微幅貶值0.5%、1.25%、1.03%、1.19%。美元指數升值0.49%。

8月台灣外匯存底續居第5名。全球前5名依序為中國3兆2359億美元（7月）、日本1兆3019億美元（7月）、瑞士1兆182億美元（7月）、印度5716億美元（8月），以及台灣5435.78億美元（8月）。