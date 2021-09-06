新北市某間幼兒園爆發群聚感染，一名幼兒園老師確診，感染給8名學生、1名家長；台北市長柯文哲6日表示，北市也有一名學童在該家新北幼兒園上課；此外，北市預防性停課的幼兒園不只一間，目前已掌握北市中正區、中山區都各有一家受到影響。

在柯文哲召開完防疫記者會後，台北市政府接獲不只1間與新北幼兒園群聚案有關，正在緊急統整資料、派教育局人員到場視察。

北市中正區某幼兒園表示，確實有接到教育局通知，總計有226名學童受到影響，分別是2歲至6歲學童，共有8個班級；老師部分則不只一名以上與該學童有接觸，所以已讓這些老師7日請防疫假在家。

幼兒園指出，園內已消毒，也有緊急發通知書給孩童家長，並由老師通知家長接走孩童，對此消息感到有點驚訝。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或0800-001922，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。