28歲徐姓男子為首詐騙集團，採亂槍打鳥方式向民眾推銷投資未上市股票，用話術強調要興櫃掛牌，獲利將飆數倍，塑造穩賺不賠假象，行徑宛如台版華爾街之狼，高雄市刑大追查蒐證，北上攻堅瓦解徐男集團，初步清查至少有20人受害、獲利500萬元，全案依法送辦。

據了解，徐等人今年4月租下台北市萬華區一間大樓充當機房，後來再以5萬元價格，收購特定未上市公司股票，之後再由集團成員假扮投顧公司，隨機撥打電話，將股票包裝成「電動車概念股」，謊稱即將興櫃掛牌，公司營利成長驚人，前景看好等，塑造穩賺不賠的情境。

詐團取得被害人信任後互加Line好友後繼續用話術包裝行騙，行徑宛如台版華爾街之狼，最後再將他們收購的每張成本5萬元的股票，以翻倍價格10萬至12萬元賣給被害人，牟取暴利。

高市刑大兵分二路前往新北徐男住處、台北機房，查扣數10批交戰守則、投資評估報告書、帳冊、績效管理白板、手機、60餘萬元現金，逮獲詐團13男、2女；警方蒐證調查發現，該詐團雖只經營短短3個月，卻已成功詐騙20名被害人，詐騙金額將近500萬元。

徐男為鼓勵機房成員積極招攬被害人，除設有獎金抽成制度外，機房內白板上甚至設定目標業績張數，若成功達到目標，可獲招待前往澎湖參加員工旅遊；落網成員否認詐騙，供稱確有股票、股條買賣，並非買空賣空，警訊後依詐欺、證券交易法、洗錢防制法送辦。