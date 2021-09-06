大葉大學學務長兼公關長羅世輝，歡迎年輕經理人踴躍報名參加少年頭家養成學院培訓專班。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學管理學院開辦的「2021少年頭家養成學院」今年課程精彩豐富，且首創兩代共學班，盼能幫助交班者、接班者，打破鴻溝、建立共識。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

有口皆碑，企業接班人最愛。大葉大學少年頭家養成班今年已邁入第11年頭，成為彰化傳產龍頭們，企業接班人養成計畫的重要環節，包括帝寶工業總裁許敘銘兒子許智博、建大輪胎總裁楊銀明女兒楊淑婷，都曾報名上課，每年專班一開班，就報名秒殺。

彰化縣是中小企業原鄉，有許多隱形冠軍產業，普遍面臨接班問題，大葉大學自2011年起受彰彰縣政府、彰化縣工策會委託開辦少年頭家養成學院，吸引許多企業接班人報名上課；講師陣容更是重量級，校友怡利電子副董陳錫堯、為升電裝董座尤山泉，與楊銀明、許敘銘等上市公司大老闆，都曾受邀講座分享經營理念。

學務長羅世輝表示，少年頭家養成專班針對25歲至45歲企業第二代、第三代青年開辦，為年輕經理人提升專業知識、拓展人脈，為企業注入新思維、新活力，結訓還可取得雙證書，讓專業實力與學歷同步加值。

大葉大學管理學院表示，今年課程包括總裁講堂－誰是(適)接班人、創新商業模式工作坊、新媒體與新經濟、二代溝通談判學、家族企業傳承個案研討、雲經濟與金融科技、管理心經－系統思考、企業數位轉型工作坊、危機管理與應變、跨世代團隊領導、跨世代溝通管理、標竿企業參訪暨交流座談等課程。

羅世輝說，課程規劃安排，不僅串聯營運管理能力、策略思維能力、公司治理能力等三大主軸，幫助企業二代奠定接班實力，今年更首創兩代共學課程，培養企業接班及跨世代溝通能力。將於9月28日開訓、11月7日結訓，每周三、日上課，詳情可洽大葉大學或彰化縣工策會。