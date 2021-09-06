鹿港溪再現計畫的「鹿港溪排水護岸及水岸環境營造」工程，即將在月底落成。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

「鹿港溪排水護岸及水岸環境營造」工程即將在月底落成。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

「鹿港溪再現 」工程，設計將流水引入石礫鋪層，淨化水質。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港溪預計在月底「再現」了，象徵「二鹿」公共藝術品「福鹿獸」將壓軸揭曉，閃亮的不銹鋼材質，印上充滿鹿港圖騰的窗花和糕餅印模紋。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港溪預計在月底「再現」了，象徵「二鹿」公共藝術品「福鹿獸」將壓軸揭曉，閃亮的不銹鋼材質，印上充滿鹿港圖騰的窗花和糕餅印模紋。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港溪是鹿港最早的母親河，隨著時光推移，河道淤積成臭水溝，彰化縣政府從2018年啟動鹿港溪再現工程，其中「鹿港溪排水護岸及水岸環境營造」，投入5億元美化1.5公里水岸，即將在月底落成，水中舞台、風帆廣場，還有7座橋梁，讓人驚艷鹿港又多新亮點。

每座古老城市都有道守護的河流，傳唱著歷史故事，鹿港也是，古早「鹿仔溪」還能通行船隻，後來河道縮小，又建員林大排，主水流不再入鹿港溪，被改稱「舊港溝」，家庭廢水排入，飄著惡臭，不少人惋惜，催生再現鹿港溪，呼應再造鹿港歷史現場計畫，提升生活品質，並結合歷史元素，吸引觀光遊客。

歷經3年多來規劃、施工，從鹿港青雲路道南興三號橋區段，長達1.5公里水岸環境全面綠美化，沿途花木繁盛、綠草如茵，還創造多了許多休憩空間，沿岸汙水截流也至水資源回收中心，透過引入石礫鋪層設計淨化改善水質。

水資處長馬英傑表示，鹿港溪沿岸融入鹿港歷史、文化及工藝等元素，營造6公頃景觀綠帶、親水步道3公里、藍帶遊憩水路600米、水中舞台、風帆廣場、人行橋廣場等及7座橋梁，創造寬達25米水域環境，以「古城好生活、水與綠慢遊」為發展願景。

馬英傑指出，鹿港溪周邊公有地約1.43公頃，整體納入河域景觀空間規劃，在不變動原使用住宅等分區前提下，將河道拓寬、凸顯生態、防洪並重的自然蜿蜒的河岸空間。許多鹿港人都耳目一新，一條臭水溝的可塑性這麼大。

鹿港溪預計在月底「再現」，象徵「二鹿」公共藝術品「福鹿獸」將壓軸揭曉，閃亮的不銹鋼材質，印上充滿鹿港圖騰的窗花和糕餅印模紋，還搭配燈光設計，照亮鹿港新亮點。