調查局航機站前組長徐宿良涉嫌勾結黑幫盜賣查扣的毒品，桃園地院6日開準備程序庭，負責銷贓的49歲蕭姓毒販，原向檢調供稱宛如電影裡的情節，豈料到地院大翻供，稱偵訊時才知毒品來自調查局，更辯稱完全不識徐宿良，「連聽都沒聽過」，律師也幫腔說：「有必要的話將聲請勘驗調查筆錄！」

調查局航業調查處基隆站去年底爆發遺失6.5公斤安非他命證物案，檢調抽絲剝繭追出前組長徐宿良涉嫌勾結黑幫6度掉包、盜賣扣案的毒品，獲利達1.68億元，創執法官員貪瀆金額最高紀錄，桃檢怒斥徐「把毒品證物庫當金庫」，依貪汙、毒品、洗錢等罪嫌起訴徐宿良夫妻和5黑幫份子。

涉嫌透過楊姓和張姓竹聯幫分子取得毒品幫忙銷贓的蕭姓毒販，也被依貪汙和毒品罪嫌起訴，他開庭坦承賣毒，但否認共同販售，強調自己是「買斷」，也解釋偵訊時所謂的「回帳」是因交易時價金不足，才會在事後將未付清的尾款結清，而非層層抽取的分紅利潤。

蕭男也坦認曾以每公斤17萬盜賣2公斤毒品K他命，被楊發現後，不但剩餘毒品全繳回給楊，還得籌錢給楊34萬，讓審判長王兆琳也搖頭說：「那你不就做白工？」蕭男也認為犯罪所得被高估，強調2015年每公斤K他命市價約20萬，而非起訴的30萬或40萬。

因蕭男曾在調查局偵訊時提到，上游供貨的楊男曾到基隆取貨，他驚異楊竟能跟公家機關的人合作銷贓，還說是「電影裡才有的情節」，也在檢方複訊時坦認事前知悉毒品來自調查局，但開庭時當庭翻供，辯稱是調查官告知毒品來自調查站，他才「順著調查官的話講」，強調全是臆測之詞，且因楊和海關關係好，當時都猜測是海關查扣的毒品，「我一直以為基隆就是海關！直到偵訊時才知道是調查局的毒品！」

「我完全不認識徐宿良，連聽都沒聽過！」蕭男也數度強調自己根本沒看過徐宿良，只是跟楊姓和張姓黑幫分子買毒再賣給下家，直到被調查站約談才聽到徐宿良的名字，否認是貪汙共同犯，律師也幫腔說有必要的話將勘驗調查筆錄釐清。審判長諭知11月8日續行審理。

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