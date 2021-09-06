溫柔體貼的女生總是特別吸引異性注意，讓人想要追求，但想要和她們在一起卻不是一件簡單的事情。《搜狐命理專欄》發文指出，巨蟹座、雙魚座和射手座的女生雖然個性溫柔，但卻非常難追，很少有人可以達到她們對另一半的要求。

1、巨蟹座

巨蟹女個性溫柔且善解人意，不需要另一半特別解釋，她們就會主動給對方空間和時間去處理自己的事，不會因此無理取鬧，也可以理解另一半的難處，所以自願承擔更多的責任。但巨蟹女非常需要家的安全感，只要多給予她們溫暖，讓她們有家的感覺，很容易就能擄獲她們芳心，這樣的要求可能不高，不過對於現代人來說卻很難做到。

2、雙魚座

雙魚女個性單純，不太需要仰賴物質享受，而且她們非常體貼、善解人意，只要對方開口提出請求就絕對不會拒絕，她們對待另一半也很溫柔。但是雙魚女在愛情中永遠沒辦法滿足，她們需要永無止盡的愛來填滿所有的生活和時間，讓人窒息的索求讓很多男人最後都忍無可忍，不得不選擇分手離開，因此很少有人能夠達到雙魚女的要求。

3、射手座

射手女溫柔可愛，在喜歡的人面前總是保持害羞矜持的模樣，甚至努力嘗試自己不擅長的事情，只為了讓另一半開心，因此許多男人都對她們相當著迷。不過射手女天生就是個不安份的人，非常喜歡冒險和挑戰，生活上需要各種不同的新鮮感，如果另一半沒有辦法時刻保持新鮮，她們很快就會對這段感情厭倦，所以很少有人能夠搞得定射手女。