台北市大力推動共享運具，議員潘懷宗調查發現，共享運具雖享有路邊免費停車優惠，也都有特約停車場，仍不時可見到違停狀況，他痛批市府對業者管理監督機制鬆散，應以oBike為鑑，才能讓共享運具完善城市交通最後一哩路。北市交通局對此回應，目前正評估依業者投放車輛擴大稽查比例。

北市2019年5月15日發布「共享運具經營業管理辦法」，截至今年7月底，獲許上路的共享汽車有1300輛、共享機車1萬3556輛，且持續增加中。

潘懷宗發現，根據北市警交通大隊針對共享汽機車違規態樣最新統計，包括違停、超速、闖紅燈及其他，去年到今年7月為止，汽車違規有4424件，其中最嚴重的是違停2037件，機車更誇張，違停多達1萬6339件，占共享機車違規總件數的57％以上。

他指出，在路上看到共享機車違停已成為日常，租用民眾還車時隨意把車停在人行道或紅線上，也曾有民眾反映在內湖IKEA，看到違停的共享機車擺在原地3天，卻不見業者把車子移走。

潘懷宗說，共享運具享有路邊免費停車優惠，還有特約停車場，但違停竟仍如此嚴重，他抨擊市府對業者管理監督機制鬆散，市府鼓勵民眾使用共享運具，但不應該因為管理不力，讓衍生出來的交通亂象影響市民生活。

對此，交通局運管科長廖苑伶回應，有要求業者清楚向租車人說明一旦違規，罰則由租用者負責，另業者每天會派人巡查，發現違停會馬上處理，市府也會定期稽查，目前交通局正研議將依業者投放車輛數，擴大稽查輛次比例。