37歲李姓男子為幫老婆許女及岳父母節稅，與李母借名給3人將股票登記在名下，銀行及證券公司存摺、印章都由許女保管，並簽委託授權她代理買賣。李男夫妻去年感情破裂鬧離婚，他竟在4至5月間擅將存摺、印章掛失，變更印鑑，並將股票全數賣出，得款670多萬元全占為己有，經老婆等人怒告，台中檢方依侵占罪將他起訴。

起訴書指出，許女及雙親為了節稅，將1家科技公司股票借名登記在丈夫李男及李母名下，相關存摺及印章都由許女保管，且李男母子也都簽立委託、授權許女代理買賣證券授權書。許女等3人從2017年6月至2019年4月間移轉登記到李男母子名下的股票共近80萬股。

豈料，李男與許女夫妻兩人去年間感情破裂，李男憤而到相關銀行及證券公司掛失存摺及印章，申請補發並變更印鑑後，在去年4月9日將全數股票賣出，拿到673萬多元，占為己有，並在同年6月1日提出離婚訴訟。

許女得知後，向林男索討股票未果而怒告，李男到案坦承，賣股票並未詢問過許女，出售股票款項全部拿去創業買貨。