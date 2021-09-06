瑞軒8月營收寫五年來高點 18:002021/09/06 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著傳統旺季來臨，顯示器代工廠瑞軒（2489）8月合併營收達21.93億元，較7月成長14％，較去年同期大幅成長57％，創下近五年來單月新高。累計今年前八個月合併營收達134.8億元，較去年同期成長39％。 瑞軒表示，疫情刺激遠距視訊會議、電競顯示器及電腦周邊商品需求，今年出貨量顯著較過去兩年大增。此外，越南廠擴建增加之產能自6月開始反應，電視、顯示器、滑鼠、Webcam等產品在產線滿載之下出貨量倍增，另面板價格下降，亦有效帶動出貨拉升。 穩懋8月營收22.5億 Q3營收達標可期 上銀8月合併營收 創34個月新高 #瑞軒 #顯示器 #合併營收達 #較去年同期 #滑鼠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 氣立8月及前八月合併營收雙雙創同期新高 16:002021/09/06 財經 疫情拉力減退 圓剛科技8月營收回歸常軌 10:192021/09/06 財經 亞德客-KY 8月及前八月合併營收創同期新高 12:452021/09/06 財經 瑞昱8月合併營收96.27億元 續創歷史新高 16:432021/09/06 財經 矽格8月份營收15.89億元續創歷史新高 16:502021/09/06 財經 《紡纖股》宏遠8月營收再創高 現增公開申購 13:092021/09/06 財經 《鋼鐵股》世豐8月、前8月營收齊創同期高 15:252021/09/06 財經 《其他電子》鴻海8月營收雙降 前8月續登同期高 16:502021/09/06 財經 聯電8月合併營收187.90億元 16:402021/09/06 財經 《電子零件》Q3業績戰新高、外資比讚 信邦漲聲響 11:442021/09/06 財經 《光電股》光磊8月營收創近7月高 Q3旺季樂觀 10:362021/09/06 財經 財經熱門新聞 承諾不炒房不賺差價 永慶房屋重磅推出「真房價保證」 - 財經 越南疫情崩潰 內行爆真實慘況：企業會倒一片 - 財經 中低階5G智慧機恐掉價 聯發科遭降評至中立 - 財經要聞 - 工商時報 0056被長榮、友達搞爛 全砍光換0050？正反兩派戰翻 - 財經 賣阿榮換二哥來得及？專家給溺水散戶1忠告 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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