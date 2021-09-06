隨著傳統旺季來臨，顯示器代工廠瑞軒（2489）8月合併營收達21.93億元，較7月成長14％，較去年同期大幅成長57％，創下近五年來單月新高。累計今年前八個月合併營收達134.8億元，較去年同期成長39％。

瑞軒表示，疫情刺激遠距視訊會議、電競顯示器及電腦周邊商品需求，今年出貨量顯著較過去兩年大增。此外，越南廠擴建增加之產能自6月開始反應，電視、顯示器、滑鼠、Webcam等產品在產線滿載之下出貨量倍增，另面板價格下降，亦有效帶動出貨拉升。