台股今(6日)重演年初的拉「積」盤，終場收在17495.3點，下跌21.62點，三大法人土洋對作，外資及陸資買超近百億元，其中，連買8個交易日的聯電，外資今反手轉賣，共賣超65258張，是賣超最多的一檔，而投信則仍大買聯電，累計已連續買超聯電23個交易日；同樣呈現土洋對作的還有面板、航運、金融股友達、陽明、富邦金等。

統計三大法人買賣超情形，外資及陸資今仍買超96.01億元，投信、自營商則是賣超，分別賣超12.51億元、0.82億元，合計買超82.68億元。

台積電自傳出調漲晶圓代工價格以來，即展現好久不見的凌厲漲勢，從這波低點551元漲上來，到今日盤中高點638元，已漲了87元，漲幅達15%，今日同為外資與投信買超股，外資買超第5名即為台積電，共買超17154張，同時也是投信買超第10名，買超551張。

聯電今日雖然收在69.9元，下跌0.1元，但盤中再創下72元的近21年新高價，今日依然是投信買超第1名個股，共買超5016張，不過，外資今日已轉為賣超聯電，高居賣超第1名，讓不少投資人傻眼，還有網友在PTT股板留言問「二哥開始倒貨嗎？」

不過，今日外資的買賣超統計讓網友看呆的還有大買面板股，買超第1、第3、第4名分別為群創、友達、彩晶，買超66171張、30311張、17524張，其中友達是投信今日的賣超第11名。

和友達一樣內、外資對作的還有陽明，是外資買超第7名，買超7691張，而長榮、萬海也在外資買超第11名至第25名之中，不過，投信對貨櫃三雄都是賣超，長榮、萬海都在投信賣超前10檔個股之中，陽明則是賣超第16名。

另外，外資今日賣超第3名的富邦金，則是投信買超第9名。