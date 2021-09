以中小企業為主要經濟支柱的德國與大陸關係發展極為密切,愈來愈多具有頂尖技術但全球知名度不高的的「隱形冠軍」陸續在大陸設立生產基地,現在這些在全球名列前茅的公司不只感受到中國在技術上追趕的壓力,中國甚至還透過收購這類公司的方式快速推進大陸產業升級。

據《德國之聲》報導,德國中小型企業中有一大批「隱形冠軍」,它們是德國中小企業中的佼佼者,雖然不像西門子、賓士那樣知名,但當中很多在全球個別行業中佔有極大市場份額,像KronesWeinig或者Webasto就是這樣的例子。

報導說,在全球500強企業中,德國只有28家,但全球頂尖的中小企業當中,德國卻佔有48%。德國企業有99%屬於中小型企業,它們為德國提供70%的就業崗位以及90%的培訓機會。當中有很多是所謂的「隱形冠軍」,就是在國際市場個別行業前3名、但公眾知名度較低,這個概念是價格制定公司Kucher & Partners創始人西蒙(Hermann Simon)發明的。

報導指出,隱形冠軍中有60%、超過2000家在中國設有生產基地,雖然這些公司早就熟悉了國際化,但還是感受到來自中國趕超的壓力。

西蒙表示,德國在全球製造業表現亮眼,但未來在技術創新、尤其是數位化方面還要付出巨大努力。中國是目前最大的世界工廠,在5G、量子電腦以及鐵路運輸領域領先,但在先進的製造業方面,中國只能屈就第2或者第3位。

報導說,2005年中國成為申報國際專利最多的前10名國家,2010年已超過德國。隱形冠軍企業具有很強的創新能力,但中國正在趕超,有時通過收購德國隱形冠軍的手段。2014年至2020年間,中國收購了約300家德國公司,其中有一些屬於隱形冠軍。中國為技術趕超歐美已經拉開帷幕,要在2025年前培育1萬家重點領域的「小巨人」,為關鍵領域及供應鏈上帶來突破,並減輕中美貿易戰造成的損失。

實際上,德國隱形冠軍企業早已國際化,西蒙指出,它們當中的大部分其80%的利潤來自國外市場。安全技術領域企業KA Schmersal於1997年在中國建立了工廠,其總經理阿穆布羅斯(Michael Ambros)說,在大陸的工廠跟在德國一樣,從來不說「Made in China」或者「Made in Germany」,而是說「Made by Schmersal」。