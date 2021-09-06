指揮中心宣布6日宣布疫情二級警戒續延長至9月20日，交通部表示明（7）日起再鬆綁，高鐵和台鐵仍不賣站票但坐票可全部坐滿；旅遊團每團人數從「不超過50人」修正為「依指揮中心公告之集會活動人數（室內）為上限」也就是80人。

交通部表示，本次鬆綁國家風景區及觀光遊樂業容留量，從承載人數50％提升至80％；停車場停車數亦從50％提升至80％。

遊覽車乘車人數上限是座位數8成，另將「每團人數以不超過50人為限」修正為「組團人數依中央流行疫情指揮中心公告之集會活動人數（室內）為上限」，也就是80人；國道服務區及省道休息站人流管控，依衛福部規定，從每3.5平方公尺1人放寬到每2.25平方公尺1人。

雙鐵的部份仍不賣站票，但全車座位數從只能坐8成提升到都可坐滿。遊覽車原本最多只能搭20人，調整為最多可坐座位數的8成。

交通部表示，在國內疫情趨緩穩定下，為迎接中秋節連假及配合民眾回復正常生活需要，交通部持續滾動檢討再調整鬆綁相關防疫管理措施，惟考量現在疫情仍在持續，交通部呼籲國人，儘可能減少長途移動，如仍有必要遠行，請務必做好各項防疫措施，減少疫情擴散風險。