旭海觀音鼻自然保留區成立至今邁入第10年，屏縣府規畫系列活動，盼將遊客導入部落。（林和生攝）

旭海觀音鼻自然保留區自2012年成立至今邁入第10年，屏東縣政府以十年磨一劍心情，規畫辦理10周年系列活動，展示10年來經營管理成果，並結合周邊社區資源，推廣當地農特產品及觀光體驗活動。

旭海觀音鼻自然保留區全長約8.4公里，是台灣現存最古老且保存完整的古道，由於長期未受到人為干擾，縣府在畫定古道範圍為「自然保留區」，入山人數總量管制每日300人。由於古道是全台環島公路唯一缺口，因此保存台灣最後海岸原始森林，被山友封為「人間淨土」。

潘孟安表示，旭海到南田的海岸線與先民開發、原住民遷徙密不可分，並見證瑯嶠十八社與大龜文王國的歷史，縣府好不容易保留下來，十年磨一劍才有如今樣貌，如今由公部門與部落共同承擔保護淨土的責任，與地方共榮共好。

此次系列活動自9月開跑，將有「漁海共生的自然寶庫」環境教育體驗活動、旭海草原觀星活動等特色遊程，斯卡羅戲劇影像特展、攝影展、落山風風景特定區願景特展等展覽，以及「你所不知道的旭海觀音鼻自然保留區」講座活動。

潘孟安說，此次活動主視覺是由在地特色的鵝卵石形狀做發想，結合山的造型，融合鵝卵石的白色紋路與水波紋，展現出保留區依山靠海的自然環境。

旭海村長潘勳鶴指出，過去族人因為這條古道沒有開發，使得人口外流、老化嚴重，雖然每日遊客往來眾多，但走進部落的遊客屈指可數，他把古道保留視為「美麗的錯誤」，未來希望透過政府與部落共管，能導入更多商機，讓部落邁入下一個十年，有更令人期待的發展。