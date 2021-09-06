2022九合一縣市長選舉越來越近，各政黨陣營開始積極在各縣市布局，尋求推出最強候選人，來擴張執政版圖。據國民黨資深黨務人士表示，過去與韓國瑜搭擋的前高雄市副市長李四川目前無參選意願，因此藍營黨內開始出現「力薦」無黨籍原住民立委高金素梅出來參選的聲音，有人認為，2022高金素梅是可以挑戰現任高雄市長陳其邁的戰將。

據《中天》6日報導，高金素梅原本是演藝圈的知名影星，但卻在2001年轉戰政壇。轉戰政壇後的高金素梅，不僅高票連任6屆立委，從政20年來對原民區的努力付出，使藍綠兩黨也望塵莫及。

2020年，高金素梅在立委選戰上一舉拿下5萬票，即便藍綠候選人的得票加總起來，也不過多了她幾千票；上述現象被民進黨稱為「高金素梅現象」。

前高雄市副市長 李四川(左)、無黨籍立委 高金素梅(右)。(圖/合成圖，本報資料照)

不少人對「高金素梅現象」感到好奇，國民黨就有資深的黨務人士出來表示，雖然高金素梅是無黨籍，但是她與國民黨在立院的關係一直維繫良好，無論是對兩岸政策或是不少政治看法，都如初一徹，在某些議題上，甚至比藍營自家立委「更藍」。因此，現在就有消息人士指出，高金素梅極有可能成為國民黨手上的「好牌」，拿來對付綠營。

值得注意的是，國民黨知情人士也指出，其實在高雄市長補選提名時，就曾有藍營自家人力薦高金素梅出戰，不過最後卻因為高金素梅戶籍不在高雄市、高雄市罷免補選時間過於接近而作罷。

除了高金素梅被藍營作為2022年預備戰將之一，還有另一位呼聲極高的李四川也在候選名單之內。不過，目前已回到企業界任職的李四川「不參選意志」時機堅定，因此最近才有藍營準備派出高金素梅與陳其邁大戰的消息流出。