女星邵岱兒（Debbie）因參加《綜藝玩很大》爆紅，因擁有英屬哥倫比亞大學金融系（UBC）的高學歷，被封為學霸女神、鄉民女神，身材火辣的她，還自創服飾品牌，總會親自當模特兒，近日曬出穿比基尼的辣照，讓男粉看了直呼「凍抹條」。

照片中，邵岱兒穿著一套黑色比基尼，白嫩雙球快包不住，露出深邃事業線，腰間的綁帶設計，更是凸顯出她的纖纖細腰，最惹火的是，她的比基尼下半身幾乎只有一小塊布遮住重點部位，且同樣是綁帶設計，讓人更有遐想空間，性感指數爆表。

同時，邵岱兒也發雯表示：「Hi 好多天沒更新 大家還好嗎？」並透露其實這套比基尼之前就出過紅色版，因應太多人敲碗黑色款式，便滿足大家要求，而福利照一放送，吸引大批粉絲暴動喊「太美啦」、「辣慘」、「被你的笑容迷住」、「這張厲害了」，PO文不到一天就吸引7萬人按讚。

邵岱兒近來鮮少出現在螢光幕前，專心處理服飾品牌副業，還親自當起模特兒，每次發文都能引起轟動，不僅長得美還會讀書，美貌更曾轟動香港論壇，由於希望往戲劇界發展，她捨棄金融業，轉而進入演藝圈。