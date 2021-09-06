張亞中民進黨黨部前怒送瘟神

中國國民黨黨主席候選人張亞中今（6）日赴民進黨黨中央前抗議，要送走民進黨這個瘟神，台灣才有光明的未來，「你們給我神聖的一票，我還你們一個青天白日、朗朗乾坤，我還你們一個台灣美好未來，我還你們一個中華民國走出去的機會！」

張亞中指出，如果把兩岸和平搞定，把台灣開放，台灣年輕人就有未來，把餅做大，是對年輕人最大的回報與鼓勵。當兩岸有和平交流，全世界500大都願意到台灣設辦事處代表處，台商願意回來或是把台灣當作根據地，年輕人在台灣就可以進世界500大，年輕人的未來就燦爛光明。「兩岸和平協定搞定以後，台灣就有國際空間」。

張亞中強調，他的台大學生中有法文、德文或阿拉伯文講得很好的，但是他們沒有機會在聯合國或是國際組織工作，他跟學生承諾，如果有辦法，會讓學生在聯合國工作，為國家打拚。如何做到？唯有讓兩岸和平搞定，讓兩岸政治對話，討論兩岸國際參與的問題，這才是根本的解決問題。所以要讓年輕人有很好的事業、很好的未來、很好的環境，關鍵在台灣必須要有很好的環境。像民進黨天天製造兩岸仇恨，兩岸快打仗，請問「妳們希望男朋友去打仗嗎？你們希望兒子上戰場嗎？」他痛批，民進黨真的對不起台灣老百姓，把別人家的兒子當成什麼？非常可惡！

他直言，今天一個挑起兩岸仇恨的政黨，不是瘟神是什麼？所以，今天要把他送走，送走以後有一個光明的未來。他承諾，「你們給我神聖的一票，我還你們一個青天白日、朗朗乾坤，我還你們一個台灣美好未來，我還你們一個中華民國走出去的機會，這是我的承諾」。

至於青年的問題，張亞中補充，本質是政治的問題，青年一個比一個優秀，可是在這種環境之下，大家還有未來嗎？所以民進黨如果不倒，台灣是不會好的！民進黨倒了以後，中國國民黨應該承擔起責任，帶領台灣走出去，不只青年人走出去，所有人都可以走出去，學生走出去，商人走出去，企業家也走出去。

他說，中國國民黨要做的，就是創造和平的環境、開放的機會，只有如此，中國國民黨才會得到別人的尊敬，不要天天想選舉，得到別人尊敬的時候，票自然就會支持你。張亞中呼籲，同樣道理，台灣在全世界要得到別人尊敬，各方面都要表現非常好，全世界才會支持我們。