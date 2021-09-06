在歐、美地區逐步解封，客戶下單動能強勁，美喆-KY(8466)8月合併營收達2.81億元，月成長27％，創歷年同期次高記錄，美喆指出，手中接單金額達歷年同期新高，營運能逐步恢復，第三季審慎樂觀。

美喆累計今年1-8月營收20.66億元，年增8.93％。

隨著歐、美地區解封，新屋和成屋銷售需求熱，帶動家用與商用裝修熱度強勁，美喆指出，不僅LVT產品出貨持續成長，也看好SPC石塑地磚全球地材市場占比攀升，美喆8月SPC石塑地磚銷售比重達16％，已較去年同期提升7個百分點。

美喆指出，雖整體訂單出貨仍有全球貨運負面因素干擾，但集團也積極配合主要客戶預定船期調配生產出貨排程，已逐步恢復運能。

先前SPC、LVT石塑地磚遞延訂單出貨逐步認列，加上訂單能見度佳，第三季的接單金額已達歷年同期新高水位，美喆對第三季營運審慎樂觀。

由於台南新廠力拼於明年第一季投入試量產階段，美喆指出，透過台南廠的加入，有望搶占更高美國SPC石塑地磚市場商機，2022年的營運前景仍處於正向成長。