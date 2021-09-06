富采（3714）公布8月營收，隨著mini LED放量生產，開案量激增之下，8月營收以35.39億元創下合併以來新高紀錄，為連續第六個月成長，月增幅擴大至6.1％。

其中晶電8月營收達21.28億元，年增110.1％，隆達8月營收達6.65億元，年增8.6％。