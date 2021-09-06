彰化持續嘉玲，但新北疫情又起，縣長王惠美表示，疫情瞬息萬變，千萬不可大意，第八輪AZ疫苗預約，間隔滿10週以上民眾，可預約接種第二劑；7月19日前已意願登記選擇AZ之滿18歲至22歲民眾，接種第一劑。開放預約時間自9／10上午10時至9／12中午12時止，施打時程預計在9／15-9／23，將視疫苗供應期程調整接種場次。

至於，中央公布全國滿12歲至高中及五專前3年學生接種 BNT疫苗，原則是自由意願選擇，王惠美呼籲，同學要互相尊重、充分瞭解資訊，近期會陸續發放家長同意書，家長要與孩子一同仔細商量再簽下同意書，之後就能替孩子來施打疫苗，全國各縣市將在9／23同步開打，學生不願意也可以拒打。

王惠美強調，如果同期間安排流感、人類乳突病毒疫苗，也就是所謂的子宮頸癌疫苗，要相隔7天以上再施打。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，上周五、六施打約2萬劑AZ，本周又再施打，約3萬劑，所以，彰化縣18歲以上接種率一定可以過半，其中65歲以上接種率已到達77％，應該會逐漸上升至8成，50歲至64歲接種率55.68％，要再加油。

葉彥伯表示，中年人如有慢性病，尤其是糖尿病、腎臟病的民眾，請到常去的醫療診所登記，若有剩餘劑量，可打到的機會還滿高的，50歲以下的年輕族群接種率為27.21％，就等這一波AZ接種完，接下來AZ又開放給更年輕的人，且還有BNT，所以要突破3成甚至到4成都很有可能。

迎接中秋佳節，葉彥伯表示，烤肉對象以同住家人於家戶進行為宜，最近北部又有疫情，建議避免跨縣市南來北往的大型家族烤肉聚會，不建議不鼓勵不補助辦理社區烤肉活動，禁止於社區活動中心、宮廟廣場、公園、風景區、停車場等公共場所或政府機關場所辦理烤肉活動。