獨家》天九牌賭場隱身高雄美髮沙龍店 警衝入逮20名賭客 18:172021/09/06 中時 石秀華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市警局靖紀小組6日下午在新興區查獲天九牌賭場，活逮20多名賭客。（石秀華攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市一處天九牌賭場隱身在新興區七賢二路1間美髮沙龍店內，由於有可疑男女頻繁進出，市警局接獲檢舉，為避免「驚動」轄區新興分局，由專門查緝賭博的靖紀小組著手調查。警方查訪發現，不少年輕和中年男女出入該場所，外頭還有人把風，為防疫情破口，6日下午持搜索票直衝賭窟，當場活逮20多名賭客，隨後通知轄區警方協助，目前已將涉嫌參與賭博並違反疫情規定群聚的賭客全數帶回分局調查。 來去農場住一晚「農遊超市」精選19家住宿 林口阿嬤帶走孫女失蹤8天 檢警鎖定桃園逮人 #天九牌賭場 #新興分局 #靖紀小組 #賭窟 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 姪子搞「松山之亂」害慘四海幫「天力哥」 遭斷金脈下場曝光 10:512021/09/03 社會 九天盃環台賽復辦 7選手扛神偶挑戰28天環島壯舉 13:112021/09/01 生活 新莊通緝犯見警心虛加速逃逸 不慎撞車骨折狼狽遭逮 15:262021/08/30 社會 台灣三對三籃球企業聯賽4日桃園平鎮運動中心開打 14:512021/09/01 體育 鄭茵聲口是心非暗吃回頭草 夜宿劉書宏豪宅褒愛 07:512021/08/31 娛樂 百貨秋改決戰精品 04:102021/08/31 時尚消費 高雄民宅大火濃煙竄天 警消搶救無人受困 15:312021/09/02 社會 周渝民拍完《逆局》拒「烤肉」李銘順暱指朱軒洋唯一豬隊友 17:542021/09/01 娛樂 松山之亂 四海幫實名制賭場曝光 04:102021/09/04 社會新聞 台北101前7月業績雙位數成長 精品、珠寶周慶衝買氣 19:592021/09/01 生活 香港祕境大公開 跟著劉克襄探索迷人郊野 11:242021/09/02 生活 社會熱門新聞 「條子鴿」退休後任職議員辦公室 謊言陸續遭戳破 - 社會 酒店妹醉醒驚見男客「跪後面一直動」哭求停止 提告知真相更慘 - 社會 22歲仙氣混血女模失蹤2天 遺體卡大樓外牆管道夾縫 - 社會 紅色法拉利國道滑壘遭護欄「穿心」 千萬車體全毀成廢鐵 - 社會 刀插桌上揚言「要死大家一起死」 白姑娘直播股東拆夥鬧翻 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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