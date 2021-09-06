高雄市一處天九牌賭場隱身在新興區七賢二路1間美髮沙龍店內，由於有可疑男女頻繁進出，市警局接獲檢舉，為避免「驚動」轄區新興分局，由專門查緝賭博的靖紀小組著手調查。警方查訪發現，不少年輕和中年男女出入該場所，外頭還有人把風，為防疫情破口，6日下午持搜索票直衝賭窟，當場活逮20多名賭客，隨後通知轄區警方協助，目前已將涉嫌參與賭博並違反疫情規定群聚的賭客全數帶回分局調查。