里港警分局員警日前接獲超商店員通報，指稱一名六旬男子疑遭詐騙，警方趕抵現場發現，一名從不玩網路遊戲的男子竟然欲購買遊戲點數7萬元，員警機警表示，與他對談女網友有可能是男生假扮，瞬間澆熄男子熱情。

員警發現，男子長期沉迷交友軟體，並於交友軟體上與多名女網友相談甚歡，女網友以多種話術誆騙對方感情，讓他慢慢踏進愛情陷阱。此次購買遊戲點數原因，竟是分別與2名女網友聊天，這兩名女網友均以話術誆騙，其中一個稱要先儲值遊戲點數3萬5000元，才可約出來見面。

另一個女網友則假意關懷，亦編織謊言要他至超商購買3萬5000元遊戲點數，直到他興沖沖地前往超商欲購買遊戲點數時，才被機警的店員發現異常，立即報警處理。

員警苦口婆心地苦勸這名誤入愛情陷阱的男子，直說這是常見詐騙手法，並勸說阿伯「若朋友要跟你借錢都很困難了，為何莫名其妙一個陌生人要和你拿3萬5000元」、更直言「這個後面都不是這個小姐在和你聊天，都是其他的詐騙集團成員，對方可能是男生或是其他人」，這才一語點醒夢中人。

里港警分局長楊龍祥表示，此次要感謝超商店員發現異常即通報警方，警民合作，共同阻詐，且強調，因受疫情因素影響，民眾多減少外出，使用網路社交生活頻率提升，亦使詐騙案件層出不窮，提醒民眾若接獲任何可疑要求操作ATM匯款、轉帳或購買遊戲點數等，都應提高警覺，以免受騙上當。