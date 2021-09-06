資深女星王彩樺演藝事業橫跨戲劇、綜藝、主持和唱片，讓她擁有「台灣濱崎步」的美名，而總是笑臉迎人的王彩樺，也不吝嗇在網上分享生活大小事，王彩樺今（6日）就辣曬低胸自拍，但她卻苦嘆：「最近都在賺皮肉錢 拍戲錄影都會受傷」，只見王彩樺一曬出手上的痠痛貼布，就把深邃事業線擠到變形，養眼畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

照片中，王彩樺大方頂著素顏、身穿細肩帶深V背心自拍，傲人北半球和深邃事業線相當養眼，不過王彩樺卻舉起手臂秀出酸痛貼布，她苦嘆：「最近都在賺皮肉錢 拍戲錄影都會受傷」，還透露家中的狗狗已是第三次把她咬傷，讓王彩樺哭笑不得說：「是在幫我消業障嗎 哈哈」。

不過王彩樺也樂天地自封是：「貼布美少女」，而王彩樺一舉手曬出貼布，事業線也跟著擠到變形，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋，粉絲也紛紛叮嚀王彩樺要多休息「傷口要不要緊 不要碰到水喔」、「小心傷口，有打破傷風嗎 要保重啊 跟你惜惜喔」、「保重ㄋㄟ，傷口要小心照護哦」，有人則問「最近都在露事業線」，還釣出王彩樺回應：「希望事業有成」。

儘管拍戲、錄影讓王彩樺受皮肉傷，不過他心態相當樂觀，王彩樺也在文中自勉：「人生就像黑咖啡，苦澀中自有甘甜，我要出運囉」，發文充滿正能量。