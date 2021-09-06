台南市林姓男子疑因與奇美醫學中心人員有投資糾紛，6日下午竟然攀爬到永康奇美醫院第一醫療大樓頂樓作勢抗議。消防人員據報後，因雲梯車無法進入現場，一度想架設氣墊搭救；所幸警方先引開他的注意，再趁機從後方一把將林男抱住並壓制在地，才終於化解危機。

今天下午3點25分左右，市警119勤務指揮中心獲報，指永康奇美醫院靠近中華路的第一醫療大樓頂樓，疑似有人要輕生後，立即派遣鹽行等8車17人趕到現場。由於雲梯車進不去，消防人員一度想在下方的4樓平台架設氣墊，但因現場氣墊無法展開，雙方又僵持半個小時，情勢十分危急。

正當消防人員準備調派小氣墊支援時，永康警分局偵查隊小隊長蔡雅男先對林男喊話引開他的注意，再由消防員與永康警分局大橋派出所警員謝安泰，趁機自後方合力將林男抱住並壓制在地，才化解這場危機。

事後，員警將林男帶回安撫情緒，據他告訴警方，因不滿與奇美醫學中心的人員合夥投資失利，才跑到醫院頂樓企圖表達抗議。

對此，院方認為，據林男陳述，因與某大學楊教授的民間團隊有私人投資債務關係，該院的胡姓員工為該民間團隊成員，因此才到該院表達對楊教授團隊的抗議，此一私人債務糾紛與醫院的醫療業務無關。

院方強調，此案當事人與楊教授的團隊已經進行司法訴訟，希望對方能本於理性與該團隊解決問題，不應無端滋事影響醫療作業；至於該院員工的行為，院方也會予以瞭解及適當處置。

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