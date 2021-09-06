永豐實（6790）預計9月下旬掛牌上市，配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股22223張，其中1.6萬張採競價拍賣，明（7）日起展開競價拍賣投標，底價為每股44.07元，另有4千張採採公開申購，承銷價暫定每股52元。

永豐實表示，此次新股現金增資上市將採溢價方式辦理，公開承銷股數採80％競價拍賣，底價以9月1日前興櫃成交30個營業日的成交均價簡單算術平均數之七成為上限，永豐實將競拍底價定為每股44.07元；另20％採公開申購，承銷價以最低承銷價格1.18倍為上限，暫定為每股52元。

永豐實2021上半年合併營收50.17億元，稅後淨利6.75億元，較去年同期成長5％，上半年每股盈餘2.76元，創同期新高。

永豐實業自2018年起，近三年每股盈餘為0.66元、1.92元、6.12元，持續推出新品、產品組合優化、調整銷售模式，挹注獲利持續成長。2020年配發現金股利4元，配發率逾六成，現金殖利率約6％（以除息前一日股價67.2元計算）。