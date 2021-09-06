受到大客戶新舊產品交替影響，GIS-KY業成（6456）8月營收下滑，6日公佈2021年8月份自結合併營收為115.93億元，較前一月份減少10.81％，較去年同期增加8.80％。

累計業成2021年前八個月合併營收為859.35億元，較去年同期增加11.32％。法人預估，業成9月營收將回升，第三季營運表現仍優於第二季。

AES-KY上月營收寫近五月新高
亞德客-KY 8月及前八月合併營收創同期新高
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