GIS-KY 8月營收月減一成 18:312021/09/06 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到大客戶新舊產品交替影響，GIS-KY業成（6456）8月營收下滑，6日公佈2021年8月份自結合併營收為115.93億元，較前一月份減少10.81％，較去年同期增加8.80％。 累計業成2021年前八個月合併營收為859.35億元，較去年同期增加11.32％。法人預估，業成9月營收將回升，第三季營運表現仍優於第二季。 AES-KY上月營收寫近五月新高 亞德客-KY 8月及前八月合併營收創同期新高 #GIS-KY #業成 #月營收 #較去年同期 #大客戶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新普8月營收 寫今年新高 15:592021/09/06 財經 中磊8月營收創歷史新高 16:122021/09/06 財經 《航運股》中菲行8月營收穩站30億 連4月創新高 13:092021/09/06 財經 大立光8月奮起 9月更旺 04:102021/09/06 財經要聞 氣立8月及前八月合併營收雙雙創同期新高 16:002021/09/06 財經 富采8月營收創合併後新高 18:092021/09/06 財經 《紡纖股》宏遠8月營收再創高 現增公開申購 13:092021/09/06 財經 《鋼鐵股》世豐8月、前8月營收齊創同期高 15:252021/09/06 財經 8月營收創同期次高 美喆：第三季審慎樂觀 18:102021/09/06 財經 矽格8月份營收15.89億元續創歷史新高 16:502021/09/06 財經 《光電股》光磊8月營收創近7月高 Q3旺季樂觀 10:362021/09/06 財經 財經熱門新聞 獨家》首批「客製化」BNT疫苗逾百萬劑9／22抵台 - 財經 - 旺報 承諾不炒房不賺差價 永慶房屋重磅推出「真房價保證」 - 財經 台積電漲價攤牌了 大陸手機廠受害最慘 原因曝光 - 財經 中低階5G智慧機恐掉價 聯發科遭降評至中立 - 財經要聞 - 工商時報 越南疫情崩潰 內行爆真實慘況：企業會倒一片 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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