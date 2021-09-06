為提升公共工程安全，新北市今年起要求民間大型工程，須在開工後取得「低風險工地認證」標章，但今年申請認證的18家營造業者，因對書面審查和查核標準不熟悉，全數被退件。

新北市勞工局表示，考量業者都是第1次申請，對勞檢處要求的「低風險工地認證」書審並不熟悉遭退件，因此今邀請業者參與說明會，其中14家廠商派出勞安相關人員與會，盼經過說明會後，業者均能充份瞭解申請程序。

勞檢處長陳淑貞指出，新北市要求今年起工地開工後，必須向勞檢處申請認證，並於「二樓版勘驗」前取得標章，才能繼續進行2樓以上的施工。目前新北有23個營建工程開工，其中18家有提出申請，卻沒有1家通過書面審查。

新北市2014年起要求5000萬以上公共工程得標廠商，須取得勞動檢查處「低風險工地認證」標章，實施後工安事故減少許多，去年底宣布將擴大推動此認證機制到民間工程，自今年起超過16層高或開挖超過地下4樓的民間工程，同樣須取得「低風險工地認證」標章。

勞檢處進一步說明，根據統計，新北市營造業勞工發生職業災害死亡人數，2017年至2020年間分別為28、13、20、13人，今年截至8月底為6人，較去年同期降幅達14.3％，顯見低風險工地認證已發揮初步成效。