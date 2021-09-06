國際郵包夾藏大麻闖關，小心重罰吃牢飯。42歲黃姓男子在台中市住處種植大麻，今年6月還夥同43歲羅男，找人頭代收從加拿大寄來的大麻花包裹，遭海關檢警破獲，彰檢近日依違反毒品危害防制條例、懲治走私條例等罪名，將兩人起訴；因大麻為二級毒品，兩人將面臨最高無期徒刑或十年以上重刑，併科最高1500萬元罰金。

根據起訴書，黃、羅兩人謀議自加拿大偷偷走私夾帶二級毒品，羅男負責聯繫加拿大毒品上手，黃男則找來人頭通訊住址代收國際郵包，包裹6月25日寄到隨即遭眼尖海關人員攔截發現，經科學鑑識儀器初步驗出有246公克大麻花。

彰化地檢署檢察官蔡奇曉指揮調查局航業調查處、保安警察第三總隊第一大隊前往埋伏，警調會同鹿港郵局郵差，於7月8日至鹿港鎮收件人地址外守株待兔。黃男接獲電話通知後出面簽收取貨，當場被逮，他主動自首在台中市住處種大麻並供出共犯羅男，檢警前往黃男住處，再將前來拿貨、取大麻郵包的羅男也逮捕。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成說，大麻在國內並未合法化，現行法令屬於第二級毒品，製造、運輸或販賣大麻，最高將可求處無期或十年以上重刑，併科最高1500萬元罰金，呼籲民眾切勿以身試法。

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