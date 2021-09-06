民間停車場不時發生停車費用標示不清消費糾紛！一名台中駕駛發文控訴，他到台中某停車場停車，告示牌上面明明寫著「當日最高80元」，停車後竟然繳了480元，讓他傻眼感覺被騙了。

這名駕駛在臉書社團「爆料公社」發文抱怨「我想很多人跟我一樣被騙了，馬上按服務鈴詢問，服務人員跟我說『平日1小時40，最多80，假日無上限！』也就是說假日1天960。

原PO之所以覺得被騙，主要是停車場門口的告示牌明明寫著「每小時40元，當日最高80元」，完全沒提到假日的收費標準， 如果不是像他一樣「吃過一次悶虧」，一般車主可能以為停一整天只收80元。

更讓原PO不滿的是「我記得上次好像是在3~4月假日停的，也是一天80，怎麼現在？超無言的。這裡以前是大連貨運，改為停車場時我觀望了很久，想說好便宜，不知是否有貓膩？停了幾次都算是OK，但這次我停的時候，也有在外面看一下看板，想說沒變價錢應該一樣，就停進來了。原本要停到晚上再來開車，可是剛好早上有事，提前來牽車，要不然停到晚上幾百塊又要飛了。」

原PO 氣的表示，生意人賺錢取財有道，價錢標示清楚一點很難嗎？別讓客人覺得被騙的感覺，我就有這種感覺，所以他已去消基會申訴。

此文引起網友熱議與回應「我可以接受小字備註，但這個完全沒寫，真的很不可取！」、「消費爭議找『消保處』的消保官啦！」、「XX車旅會一直機動調整價格，沒人停一天80，有人停一小時60塊也敢收！」、「上次去新店停兩小時竟然要200多元，以為是收費機出問題，之後只要看到這家的我都不停」、「不意外⋯貴到靠北、看到XX站 同樣的苦主⋯」。