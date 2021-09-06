證交所8日審議詠業申請股票上市案 18:432021/09/06 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所將於8日召開有價證券上市審議委員會，審議達方（8163）轉投資四成的詠業（6792）股票上市案。 詠業科技公司負責人為蘇開建，公司實收資本額4.38億元，公司主要產品包括電子陶瓷元件、模組與系統產品及其他電子零組件等，主要大股東為達方電子，持股40.32％。 詠業去（109）年稅前純益2.05億元，今年年上半年稅前純益1.63億元，每股稅後盈餘（EPS）各為4.01元、3.11元。 《興櫃股》華景電7日啟動競拍 永豐實上市前競拍 底價44.07元 #詠業 #達方 #證交所 #電子 #稅前純益 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》IPO市場超熱 今年籌資規模估創新高 15:422021/09/06 財經 PC出貨延宕 美企變採購戰略 04:102021/09/06 財經要聞 新普8月營收 寫今年新高 15:592021/09/06 財經 《國際產業》返校季到 美零售股迎來第二次順風 10:532021/09/06 財經 《證交所》上周外資買超創今年單周最高 資金捧晶圓雙雄 12:012021/09/06 財經 群聯電子8月營收57.07億元 創單月新高 17:422021/09/06 財經 中和秀朗橋北側開發案 9／7-8協議價購 14:532021/09/06 區域情報-新北 氣立8月及前八月合併營收雙雙創同期新高 16:002021/09/06 財經 外資上周買超台股905億元 聯電買超最多 12:442021/09/06 財經 中和秀朗橋北側開發案 9月7至8日進行協議價購 09:572021/09/06 生活 陸銀行業薪資漲 上半年招行月薪5.8萬人幣最高 17:152021/09/06 兩岸 財經熱門新聞 獨家》首批「客製化」BNT疫苗逾百萬劑9／22抵台 - 財經 - 旺報 承諾不炒房不賺差價 永慶房屋重磅推出「真房價保證」 - 財經 台積電漲價攤牌了 大陸手機廠受害最慘 原因曝光 - 財經 中低階5G智慧機恐掉價 聯發科遭降評至中立 - 財經要聞 - 工商時報 越南疫情崩潰 內行爆真實慘況：企業會倒一片 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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