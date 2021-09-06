證交所將於8日召開有價證券上市審議委員會，審議達方（8163）轉投資四成的詠業（6792）股票上市案。

詠業科技公司負責人為蘇開建，公司實收資本額4.38億元，公司主要產品包括電子陶瓷元件、模組與系統產品及其他電子零組件等，主要大股東為達方電子，持股40.32％。

詠業去（109）年稅前純益2.05億元，今年年上半年稅前純益1.63億元，每股稅後盈餘（EPS）各為4.01元、3.11元。