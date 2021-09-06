全家ＸMAMAK檔檳城風味炒泡麵，75元。（全家提供）

全家便利商店自9月8日起，推出MAMAK檔第2波聯名鮮食，本次除了有極具南洋風味的蝦醬、叻沙醬入料外，更首次加入馬來西亞國民等級的甜點「加央醬」，品項擴及麵類、三明治及包子，增加消費者不同購買選擇；此外，自9月8日起也攜手黃亞細肉骨茶、PABLO、MAMAK檔等11個知名品牌，推出名人名店主題貨架，商品涵蓋餅乾、零食、泡麵等，指定商品享第2件6折等優惠。

繼今年7月全家與台北東區熱門餐廳「MAMAK檔星馬料理」，合作推出以咖哩、沙嗲口味聯名商品後，市場反應佳，同步帶動相關品銷售成長近1成。持續看好異國風味商機，瞄準南洋控美食需求，推出第2波聯名商品，首次加入被網友稱為神秘綠醬的「加央醬」，首推「南洋風味加央牛油烤土司」、「南洋風味加央甜椰包」，10月15日前搭配義美無加糖高纖豆漿現省5元。

此外，南洋風少不了的蝦醬、叻沙醬同樣入料，以馬來西亞蝦味醬濃郁蝦味湯頭，搭配豬五花片、蝦仁、豆芽菜、油豆腐的「檳城風味蝦麵」，蝦味十足，99元；另9月15日上市的「檳城風味炒泡麵」，以特製馬來西亞風味醬料，風味濃郁豐富，75元。