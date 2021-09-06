指揮家準．馬寇爾本周將開啟他今年就任國家交響樂團藝術顧問的首場音樂會，曲目為作曲家馬勒第四號、第五號交響曲，女高音林慈音（右）將擔任演唱。（國家交響樂團提供）

國家交響樂團明年度的準音樂總監準．馬寇爾，來台經歷14＋7天隔離，馬不停蹄忙著排練、樂團內部工作，本周將開啟他今年就任藝術顧問的首場音樂會，預計演出曲目為作曲家馬勒的第四號、第五號交響曲，馬寇爾表示，這兩首作品談論了生死，以及兩種「不可能的愛」。

馬寇爾表示，這兩部作品和現在差距了約有120年之久，「那是一個具有危機、帶有苦痛的年代，但馬勒從不畏懼表達自己的情感，他透過音樂表現快樂和內心最深層的苦痛，說出生命裡重要事情。」

馬寇爾表示，世人對生死始終保有未知，而馬勒在第四號交響曲裡，則表現了他對生與死的觀察，「全曲的重心在第三樂章，這是我所知道最美麗的音樂之一，如同一首緩慢的喪禮進行曲，最美的部分在於音樂要結束的時候，好像有人突然一手把天空的雲彩揮開，讓人像是看見天堂。」

馬寇爾認為，這種來自天堂、脫離塵世的愛，可說是「不可能的愛。然而，所謂的天堂又是什麼？馬寇爾表示，馬勒特別安排女高音演唱，為觀眾解答天堂是什麼，「原來裡面有食物還有酒，老的、少的都生活在一起，一點都不可怕，有一個愉快的結尾。」

此外，第五號交響曲這次將演奏第四樂章，馬寇爾表示，這首可說是馬勒寫給太太的情書，「這是一封柔軟而豐富的情書，當你深愛一個人的時候，這樣的愛能不斷帶給你啟發，我認為這樣的愛也是另一種『不可能的愛』。」演出將於在9月9日在台北國家音樂會演出，錄播版本將於9月12日在OpenTix Live上架，限時播出72小時。